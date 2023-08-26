السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القهوة من مشروب إلى مادة خرسانية (أقوى من الصبة العادية)

خرسانة القهوة
خرسانة القهوة

القهوة من مشروب إلى صناعة المباني، تستهلك عمليات البناء والخرسانة نحو 8 مليارات طن من الرمال، وهو ما جعل الجميع يفكر في طريقة أخرة أو مادة أخرة من الممكن أن يستخدامها بدلًا من الرمال في صناعة الخرسانة، ووصل المفكرين إلى أنه من الممكن أن يعتمد على النفايات من القهوة في صناعة الخرسانة.

القهوة أقوى من الخرسانة العادية

txt

4 طرق منزلية لعلاج انتفاخ الدورة الشهرية.. شرب القهوة أبرزها

txt

ماسك القهوة.. يرطب البشرة ويوحد لونها| اصنعيه في المنزل

تنتج رابطة كيميائية أقوى بكثير من استخدام الرمال وحدها، هذا هو ما توصل إليه العلماء بخصوص استخدام نفايات القهوة بدلًا من الرمال في صناعة الخرسانة، وبهذا توصلت البعض إلى أن صناعة الخرسانة يمكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة إعادة تدوير النفايات العضوية مثل القهوة المستعملة.

 

ويخلّف البشر 10 مليارات كيلو جرام من القهوة المطحونة، ومن الممكن أن يتم استخدام القهوة بديلا للسيليكا في عملية إنتاج الخرسانة، حيث إن القهوة تنتج رابطة كيميائية أقوى من الرمال، والتي من الممكن أن توفر قدر كبير من الرمال التي يتم استخدامها في صناعة الخرسانة، وينتج البشر حوالي 4.4 مليارات طن من الخرسانة كل عام، وهو ما أدى إلى نقص حاد في سلع البناء في السنوات الأخيرة.

 

وبهذا الاستخدام لنفايات القهوة في صناعة الخرسانة، سيوفر الكثير من مواد البناء (الرمال)، كما أنه يؤدي إلى التخلص من النفايات العضوية، والتي تشكل تحديا بيئيا، لأنها تنبعث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون، والتي تساهم في تغير المناخ.

مواد متعلقة

4 طرق منزلية لعلاج انتفاخ الدورة الشهرية.. شرب القهوة أبرزها

ماسك القهوة.. يرطب البشرة ويوحد لونها| اصنعيه في المنزل

علاقة القهوة بالصداع النصفى .. أطباء يكتشفون مفاجأة ويحذرون من الكافيين

القهوة.. الحل الأمثل لشعر صحي وكثيف

تشيز كيك النسكافيه بمذاق مختلف لعشاق القهوة

استمتعي بعمل كيك القهوة بالتوفي لضيافة المناسبات