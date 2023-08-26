القهوة من مشروب إلى مادة خرسانية (أقوى من الصبة العادية)

القهوة من مشروب إلى صناعة المباني، تستهلك عمليات البناء والخرسانة نحو 8 مليارات طن من الرمال، وهو ما جعل الجميع يفكر في طريقة أخرة أو مادة أخرة من الممكن أن يستخدامها بدلًا من الرمال في صناعة الخرسانة، ووصل المفكرين إلى أنه من الممكن أن يعتمد على النفايات من القهوة في صناعة الخرسانة.

القهوة أقوى من الخرسانة العادية

تنتج رابطة كيميائية أقوى بكثير من استخدام الرمال وحدها، هذا هو ما توصل إليه العلماء بخصوص استخدام نفايات القهوة بدلًا من الرمال في صناعة الخرسانة، وبهذا توصلت البعض إلى أن صناعة الخرسانة يمكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة إعادة تدوير النفايات العضوية مثل القهوة المستعملة.

ويخلّف البشر 10 مليارات كيلو جرام من القهوة المطحونة، ومن الممكن أن يتم استخدام القهوة بديلا للسيليكا في عملية إنتاج الخرسانة، حيث إن القهوة تنتج رابطة كيميائية أقوى من الرمال، والتي من الممكن أن توفر قدر كبير من الرمال التي يتم استخدامها في صناعة الخرسانة، وينتج البشر حوالي 4.4 مليارات طن من الخرسانة كل عام، وهو ما أدى إلى نقص حاد في سلع البناء في السنوات الأخيرة.

وبهذا الاستخدام لنفايات القهوة في صناعة الخرسانة، سيوفر الكثير من مواد البناء (الرمال)، كما أنه يؤدي إلى التخلص من النفايات العضوية، والتي تشكل تحديا بيئيا، لأنها تنبعث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون، والتي تساهم في تغير المناخ.