ماسك القهوة.. يرطب البشرة ويوحد لونها| اصنعيه في المنزل

تبحث كل الفتيات على ماسك سحري، يعمل على توحيد البشرة وتفتيح الوجه مع أول استخدام، دون أي أضرار جانبية قد تسبب إلتهاب الوجه، لذا نقدم لك طريقة تحضير ماسك القهوة بالعسل.

ماسك القهوة لتبييض البشرة

مكونات الماسك

2 ملعقة كبيرة من البن المطحون.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة تحضير ماسك القهوة للوجه:

خذِ ملعقتين كبيرتين من البن المطحون.

ثم خذِ ملعقة كبيرة من العسل.

امزجي الاثنين معًا لتشكيل عجينة.

يوضع الماسك على الوجه

ثم يترك لمدة 15 دقيقة.

ثم يغسل بالماء الفاتر ويرطب.

استخدمي قناع القهوة والعسل مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة.

فوائد ماسك القهوة والعسل للوجه

تعمل القهوة على إزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح لون البشرة.

العسل هو مرطب الطبيعي، يرطب البشرة ويجعلها ناعمة.