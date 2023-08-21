4 طرق منزلية لعلاج انتفاخ الدورة الشهرية.. شرب القهوة أبرزها

الانتفاخ شائع قبل الدورة الشهرية وفي بدايتها تتضمن النصائح المتعلقة بنمط الحياة التي قد تساعد في تخفيفها التمارين الرياضية والخيارات الغذائية، مثل تناول كميات أقل من الملح والمزيد من الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم، مثل الموز.

قد تكون فترة الانتفاخ غير مريحة وقد تؤثر سلبًا على الثقة بالنفس قد تشعر النساء وكأنهن قد اكتسبن وزنًا أو أن معدتهن منتفخة وبارزة.

ويحدث انتفاخ الدورة الشهرية عندما تشعر المرأة أن بطنها ثقيل ومنتفخ قبل الدورة الشهرية وفي بدايتها، ويعد الانتفاخ أيضًا أحد أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS) التي يمكن أن تحدث قبل أسبوع إلى أسبوعين من الدورة الشهرية للمرأة وبخلاف الانتفاخ، تشمل أعراض الدورة الشهرية ما يلي:

تقلب المزاج

تعب

تشنجات

حَبُّ الشّبَاب

الرغبة الشديدة في تناول الطعام

تورم الثديين

الصداع

آلام الظهر

علاج انتفاخ الدورة الشهرية

- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل الموز والشمام والطماطم على تعزيز التوازن الجيد للسوائل، والشيء نفسه ينطبق على الدهون الصحية مثل الشيا والمكسرات والسلمون، كما ينصح الأطباء بالبروتين، فهو رهان آخر آمن، وهنا من الممكن الاعتماد على الدجاج والسمك والتوفو.

- تساعد الأطعمة التي تعمل كمدرات بول طبيعية مثل الكرفس والخيار والبطيخ وعصير الليمون والثوم والزنجبيل في تقليل انتفاخ الدورة الشهرية.

- من المؤكد أنه من الجيد تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات في وجباتك.. ولكن إذا بدأت فجأة في تناولها بكميات كبيرة خلال دورتك الشهرية، فقد تواجهين زيادة في الانتفاخ .

- القهوة يمكن أن تحفز الجهاز الهضمي وتهيج الأمعاء، ناهيك عن الجفاف، مما يؤدي إلى احتباس الماء وزيادة الانتفاخ.