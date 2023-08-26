السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مُستوطنون إسرائيليون يقومون بمسيرة استفزازية بالقدس وآخرون يُهاجمون بلدة في نابلس

مُستوطنون إسرائيليون
مُستوطنون إسرائيليون

 

أكدت مصادر فلسطينية في مدينة (القدس) المُحتلة، اليوم السبت، أن عشرات المُستوطنين الإسرائيليين، قاموا بمسيرة استفزازية، في البلدة القديمة من المدينة.

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طقوس تلمودية قرب أحد أبواب المسجد الأقصى .. مُستوطنون إسرائيليون يعتدون على طفل مقدسى

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مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين في مناطق مُتفرقة

وجاب المستوطنون بحماية جنود الاحتلال شوارع القدس القديمة وصولا إلى حائط البراق، ورددوا هتافات عنصرية وأدوا طقوسا تلمودية في أسواق البلدة القديمة وتحديدا في شارع الواد وسوق القطانين.

وفي مُحافظة (نابلس) شمال الضفة، هاجم عشرات المستوطنين، بلدة قصرة، الواقعة جنوب المحافظة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط إطلاق كثيف للرصاص. 

وأضافت المصادر ذاتها، أن أهالي البلدة تصدوا للمُستوطنين؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان.

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