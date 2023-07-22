مُستوطنون إسرائيليون يُهاجمون فلسطينيين في مناطق مُتفرقة

هاجم "مُستوطنون إسرائيليون"، مواطنين فلسطينيين، في مناطق مُتفرقة بوسط وشمال الضفة الغربية المُحتلة، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم السبت.

وقالت مصادر فلسطينية إن مُستوطنين من مُستوطنة "يتسهار" المعروفين بعنفهم المفرط، هاجموا مدرسة وعددًا من المنازل بالحجارة، في قرية "عوريف" جنوب محافظة "نابلس" الشمالية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تدخلت فيها قوات الاحتلال لحماية المستوطنين وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز على الفلسطينيين، لمنعهم من التصدي لعدوان المستوطنين.

وفي رام الله بوسط الضفة، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، خلال تأمينها لهجوم مستوطنين على المنازل في قرية "المزرعة الغربية".

قوات الاحتلال:

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا بالحجارة المنازل وأحلقوا أضرارا بها، وتدخلت قوات الاحتلال لحماية المستوطنين بأن أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال حوار مع قناة "CCTV" الصينية، أن قوة فلسطين في وحدتها.

وأضاف الرئيس تبون أن الجزائر تناضل مع بعض الدول، مثل الصين، حتى تكون فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وذكر أن الجزائر دفعت ثمن حرية قرارها غاليا، بينما يحاول الاستعمار اليوم، الرجوع بوجه جديد، غير أن ذلك لن يتحقق لأن الشعوب الإفريقية أصبحت واعية.

وقال الرئيس الجزائري إن الصين من الدول الصديقة التي ساعدت الجزائر في مسيرتها التنموية بعد الاستقلال، كما صرح بأنها أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة.

وأكد الرئيس تبون أن الجزائر مرتاحة في تعاملاتها مع الصين، حيث تعمل على إقامة مشاريع مشتركة مع بكين في كل المجالات، بما في ذلك مجالي السكك الحديدية والمناجم.