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السبت 19 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

طقوس تلمودية قرب أحد أبواب المسجد الأقصى .. مُستوطنون إسرائيليون يعتدون على طفل مقدسى

مُستوطنون إسرائيليون
مُستوطنون إسرائيليون

 

اعتدى مُستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم السبت، على طفل مقدسى قرب باب الخليل فى مدينة "القُدس" المُحتلة، فى الوقت الذى أدى فيه عشرات المستوطنين طقوسا تلمودية قرب أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

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وأفادت مصادر فلسطينية فى المدينة المحتلة بأن مُستوطنين اعتدوا على الطفل مصطفى موسى أبو خلف بالضرب المُبرح قرب باب الخليل، وجرى نقله إلى مستشفى المقاصد.

 

 

وقال موسى أبو خلف، والد الطفل مصطفى، إن نجله أصيب بكسر فى يده بعد أن تعرض للضرب المبرح من عدد من المستوطنين. 

 

 

وفى سياق مُتصل، أدى مُستوطنون طقوسًا تلمودية قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

وأظهرت مقاطع فيديو تجمع عشرات المستوطنين قرب باب الحديد، وتأديتهم طقوسا تلمودية استفزازية فى المكان.

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