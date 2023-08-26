توصيات هامة للمؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بالبحيرة

واختتم المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمى، والذى نظمته مستشفى كفر الدوار، وأسفر عن عدد من التوصيات الهامة التى تفيد مرضى الكبد والجهاز الهضمى ومنها :

-عَقْد المؤتمر سنويًا لمواكبة كل ماهو جديد فى علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمى والمناظير ، مع أساتذة كليات الطب بجامعات مصر المختلفة .

-الكشف الدورى والمتابعة بالتحاليل والأشعة لمن أصيبوا من قبل بفيروس C وتم علاجهم ، للإكتشاف المبكر لأورام الكبد ، وعلاجها بالأدوية والتدخلات الجراحية والإشعاعية الجديدة .

-علاج الكبد الدهني بالأدوية الحديثة، قبل وصوله لمرحلة التليف مع التوصية بمتابعة المريض بصفة دورية .

-متابعة المريض المصاب بفيروس B ، وعلاجه بالأدوية الحديثة قليلة المضاعفات .

-عمل المناظير التشخيصية والعلاجية لمرضى الكبد للإكتشاف المبكر عن مضاعفات تليف الكبد من دوالى المرئ والمعده ، وايضا عمل المنظار القولوني فى حالة شكوى المريض ، مع أخذ عينات من القولون لإكتشاف القولون المتقرح وعلاجه بالأدوية الحديثة ، مع المتابعة المستمرة للمريض .

-تدريب الأطباء على مناظير الجهاز الهضمي الحديثة ، لما لها من أهمية نحو الكشف المبكر عن أورام الجهاز الهضمي، مما يتيح سهولة التعامل معها ، والتخلص منها قبل التحول لأورام خبيثه ، ويجب تدريب الأطباء للإستفاده منها ، وتحسين ادائهم التشخيصي مما يساهم في استئصال الورم مبكرا

-التوصية بزراعة الكبد فى بعض الحالات المرضية ، والتى كانت من قبل غير قابلة لزراعة الكبد ، بعد التطور والتقدم فى عمليات زراعة الكبد .

-المبادرات الرئاسية المختلفة لها دور كبير فى لإكتشاف المبكر للأورام السرطانية ، واكتشاف الحالات المرضيه مبكرًا ، وتثمين عمل هذه المبادرات ومنها حملة 100 يوم صحة .

من الجدير بالذكر أن المؤتمر قد أقيم لمناقشة امراض الكبد وقد شهدت الدكتورة نهال بلبع افتتاح أعمال المؤتمر، وذلك بحضور عدد كبير من الضيوف والعاملين بالمستشفيات والإدارات الصحية ، وتم فيه مناقشة كل ما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمي ، من خلال الأساتذة المحاضرين من أساتذة الجامعات المختلفة .

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بالآداء الطبي المميز الذى يتم على أرض البحيرة نتيجة للجهود الكبيرة والمخلصة للأطقم الطبية والمعاونة، مؤكدةً على أهمية المؤتمرات الطبية فى تبادل الرؤى والخبرات والتعرف على كل ما هو جديد.