السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حريق ضخم بمصنع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي (صور)

حريق مصنع بالصحراوى
حريق مصنع بالصحراوى

اندلع منذ قليل حريق ضخم فى أحد المصانع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع للسيطرة على الحريق. بعد أن ارتفعت السنة النيران والدخان فى سماء المنطقة بصورة ضخمة 

ويقع المصنع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى فى المنطقة الحدودية بين محافظتى الإسماعيلية والشرقية.
وتم الدفع بـ10 سيارات اطفاء حتى الآن من قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية،
وجارٍ السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية ومحافظة الشرقية.

حريق مصنع