حريق ضخم بمصنع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي (صور)

اندلع منذ قليل حريق ضخم فى أحد المصانع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع للسيطرة على الحريق. بعد أن ارتفعت السنة النيران والدخان فى سماء المنطقة بصورة ضخمة

ويقع المصنع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى فى المنطقة الحدودية بين محافظتى الإسماعيلية والشرقية.

وتم الدفع بـ10 سيارات اطفاء حتى الآن من قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمحافظتى الشرقية والإسماعيلية،

وجارٍ السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية ومحافظة الشرقية.