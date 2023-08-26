رئيس مدينة الداخلة يجتمع برؤساء الوحدات المحلية القروية لمتابعة العمل

عقد المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اجتماعاً مع رؤساء الوحدات المحلية القروية، بحضور صابر مبارز، نائب ثان رئيس المركز، ونصر الشامي، سكرتير عام المركز.

ونلقش الاجتماع، العديد من القضايا ذات الصلة بالأمور الخدمية والبنية التحتية في المناطق القروية التابعة للمركز. حضور رؤساء الوحدات المحلية لهذا الاجتماع يأتي في سياق ضمان تحقيق التنسيق اللازم لدعم تنفيذ المشاريع وخدمات البنية التحتية في تلك المناطق.

وفي ضوء أهمية تلك القضايا، أعرب المهندس الطماوي عن التزام المركز بتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وأكد أيضًا على أهمية توحيد الجهود لتنفيذ المشاريع الهامة التي ستحسن مستوى الحياة في تلك الأماكن.

على صعيد آخر، ثمن الحضور تلك الخطوة وعبروا عن تقديرهم للجهود التي يبذلها المهندس الطماوي في تطوير المركز والمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة. وأكدوا على أهمية بناء فرق عمل قائمة على التعاون والتنسيق الجيد بين الجهات المحلية لتحسين مستوى الخدمات وضمان تلبية احتياجات المواطنين.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في سياق سعي المركز إلى تعزيز التواصل مع الجهات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية. ومن المتوقع أن تتم متابعة سير العمل وتقييم النتائج في اجتماعات مقبلة لضمان تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين في تلك المناطق.

رئيس محلية الداخلة يعقد اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية لمتابعة العمل

رئيس محلية الداخلة يعقد اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية لمتابعة العمل

رئيس محلية الداخلة يعقد اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية لمتابعة العمل

رئيس محلية الداخلة يعقد اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية لمتابعة العمل

رئيس محلية الداخلة يعقد اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية لمتابعة العمل