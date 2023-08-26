السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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هاني الناظر يصدم أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها (فيديو)

الفنانة أسما شريف
الفنانة أسما شريف منير

علق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، على حلق الفنانة أسما شريف منير لشعرها؛ بسبب إجهاده وتساقطه، ورغبتها في زيادة كثافته.

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علميا لا تسهم حلاقة الشعر في زيادة كثافته

وقال هاني الناظر في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" علميا لا تسهم حلاقة الشعر في زيادة كثافته و هناك أسباب كثيرة تتسبب في عدم زيادة كثافة الشعر"، مضيفا:" حلاقة الشعر مش هتخليه يتقل".

وتابع هاني الناظر:" هناك أسباب مرضية كثيرة تؤدي إلى تساقط الشعر وهناك العديد من الطرق العلاجية غير حلاقة الشعر"، معقبا: "لو الفرد مصاب بالغدة الدرقية؛ قد يصاب بتساقط الشعر، وبالتالي لا بد من علاج الغدة الدرقية".

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