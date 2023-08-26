استمرار بيع الخضروات والفاكهة بمنفذ حى الزهور بمدينة موط

تواصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، تنفيذ مبادرة تهدف إلى توفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

تأتي هذه المبادرة في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن في أسعار المنتجات الزراعية.

وتتمثل هذه المبادرة في توفير بعض الخضروات الأساسية بأسعار مخفضة وملحوظة عن الأسعار المعتادة في السوق. وتم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من المزارعين في مركز الداخلة. وقد تجاوب المواطنون بشكل كبير مع هذه المبادرة، حيث يسعون للاستفادة من هذه الفرصة لشراء الخضروات بأسعار أقل وبجودة عالية.

ويتم توفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة على النحو التالي:

كيلو الطماطم بسعر 10 جنيهات.

كيلو الباذنجان بسعر 5 جنيهات.

كيلو البطاطس بسعر 10 جنيهات.

كيلو الكوسة بسعر 10 جنيهات.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ومن المتوقع أن تستمر هذه المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين للخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق رفاهية المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

استمرار بيع الخضروات والفاكهة بمنفذ حى الزهور في مدينة موط

استمرار بيع الخضروات والفاكهة بمنفذ حى الزهور في مدينة موط

استمرار بيع الخضروات والفاكهة بمنفذ حى الزهور في مدينة موط