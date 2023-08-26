مدينة الداخلة تواصل حملة النظافة وتحسين البيئة وإزالة الاشغالات بحى الجناين بموط

شهدت مدينة موط في محافظة الداخلة بالوادي الجديد، استمرار حملات النظافة التي تنفذها الوحدة المحلية بالتعاون مع مختلف القطاعات الخدمية المختصة.

وتأتي هذه الحملات ضمن الخطة المتكاملة لتطوير خدمات المدينة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة نظيفة ومريحة للمواطنين.

وشملت أعمال الحملة إزالة القمامة والمخلفات والاشغالات المعوقة لحركة المرور، وقص وتقزيم وتهذيب الأشجار الكثيفة التي تعيق الرؤية وتتشابك مع أسلاك الكهرباء. تم نقل الأشجار إلى المواقع المخصصة لها باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وتولى صابر مبارز، نائب ثاني رئيس المركز، وهيثم حسين، المشرف العام على الأحياء، وهاشم محمد، مدير شؤون البيئة بالمركز، وإيهاب كامل، رئيس حي جنوب موط، وأسامة ميلاد، رئيس حي غرب موط، وأيمن محمد حسين، رئيس حي الزهور والجناين والمشرف على قسم النظافة، ومحمد فنده، رئيس حي شمال شرق موط، ومحمد سيد، مسؤول العلاقات العامة، بالإشراف على عمليات الحملة.

وشارك العديد من العاملين في قسمي النظافة وشؤون البيئة في المركز في تنفيذ هذه الحملة. تأتي هذه الحملات ضمن سعي المدينة لتحقيق بيئة نظافة عالية وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. يسعى المسؤولون في المدينة لجعلها واحدة من المدن الرائدة في توفير بيئة صحية ومريحة للجمهور.

"محلية الداخلة" تواصل حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بحى الجناين بموط

"محلية الداخلة" تواصل حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بحى الجناين بموط

"محلية الداخلة" تواصل حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بحى الجناين بموط

"محلية الداخلة" تواصل حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بحى الجناين بموط

"محلية الداخلة" تواصل حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بحى الجناين بموط

"محلية الداخلة" تواصل حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بحى الجناين بموط