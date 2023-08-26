الرابطة الأوروبية: ارتفاع في عدد حالات الإصابة بمتحور كورونا الجديد حول العالم (شاهد)

أكد فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الأوسطية، أنه خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك ارتفاع فى عدد حالات الإصابة حول العالم بالمتحور الجديد لذلك يجب أن نوضح أن الوباء قد انتهى ولكن انتشار الفيروس لم ينته.

وقال "عودة" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن العالم بدأ يشهد زيادة في ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا حول العالم، مشددًا على أن وباء كورونا انتهى ولكن انتشار الفيروس لم ينته.

وأضاف أن هناك كثيرًا من الدول لا تجري مسحات كورونا، ولذلك من الطبيعي أن يكون عدد المصابين 3 أو 4 أضعاف الأرقام التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن إيطاليا أعلنت أن المصاب بكورونا ليس من الضروري أن يتم عزله، وهذا دليل على أن الوباء انتهى، وسنتعامل معه مثله مثل الإنفلونزا، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة والمزدحمة.

وواصل عودة:" نحن بحاجة إلى لقاح متطور، يكون قادرعلى التعامل مع متحورات كورونا الجديدة، متابعًا: المتحور الجديد سريع الانتشار ونحتاج لقاحات فعالة بشكل أقوى، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية".

وأوضح أن الأرقام التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية غير دقيقة لأن هناك دولًا لا تلتزم بتسجيل حالات الإصابة وهناك تراجع بنسبة 70% فى عمل المسحات الطبية والحجر الصحي لحالات الإصابة بالمتحور الجديد، لافتًا إلى أنه لا توجد أعراض خطيرة ولكنه سريع الانتشار وقوة اللقاح أصبحت ضعيفة لأن المتحور تحدث له العديد من الطفرات لذلك نحتاج اليوم للقاح جديد أقوى يقاوم المتحور الجديد بكل طفراته وسلالاته ويجب أن نهتم بالوقاية ومراجعة الطبيب عند الإصابة وأكد أن نسبة الوفاة بسبب المتحور الجديد لا تتعدى 1% ونسبة الشفاء أكبر بكثير من متحور كورونا.