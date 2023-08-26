فولهام يتعادل في اللحظات الأخيرة أمام اَرسنال بـ البريميرليج

انتهت مباراة اَرسنال أمام نطيره فولهام بهدفين لكل فريق، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

نجح فولهام في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، عن طريق أندرياس بيريرا، بعدما استغل خطأ دفاع اَرسنال.

بينما سجل هدف التعادل لـ اَرسنال عن طريق بوكايو ساكا، من ضربة جزاء في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، بينما سجل إيدي نيكيتاه الهدف الثاني في الدقيقة 72، فيما سجل هدف التعادل لفولهام من خلال جواو بالينيا.

فيما أضاع لاعبي اَرسنال عدد من الفرص المؤكدة للتهديف خلال مجريات المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما.

بهذه النتيجة، يحتل اَرسنال في المركز الثاني بـ 7 نقاط، فيما يحل فولهام في المركز الـ 11 بـ 4 نقاط.

وبدأ اَرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: توماس بارتي، بن وايت، ويليام ساليبا، كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.، كاي هافريتز، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.

الهجوم: لياندرو تروسارد.

بينما لعب فولها المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: لينو.

خط الدفاع: روبينسون، بيسي، ديبو، تيت.

الوسط: باريلا، بالينها، لوكيتش.

خط الهجوم: كورديفا ريد، خمينيز، ويلسون.