كاسترو يحسم مستقبل أوسبينا وكونان مع النصر (خاص)

حسم المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر موقفه من رحيل جيسلان كونان الظهير الأيسر للعالمي، في الميركاتو الصيفي الحالي بعد تزاحم قائمة أجانب أصفر الرياض بوجود 10 لاعبين.

يمتلك نادي النصر كل من كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأندرسون تاليسكا ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأوتافيز وأليكس تيليس وجيسلان كونان وإيمريك لابورت، فضلًا عن وجود ديفيد أوسبينا في مركز حراسة المرمى.

رحيل أوسبينا نهائيًا عن النصر

يحتاج العالمي للتفريط في خدمات 2 من عناصر الفريق، وكانت المفاضلة بين كل من كونان وأوسبينا وتاليسكا.

وعلم الوفد من مصادر خاصة أن الجهاز الفني للعالمي بقيادة كاسترو استقر بالفعل على خروج حارس المرمى الكولومبي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الذراع، وخروج الظهير الأيسر الإيفواري على سبيل الإعارة لمدة موسم.

النصر يحسم موقف جيسلان كونان

وأضاف المصدر لـ الوفد أن النصر استقر على إعارة جيسلان كونان، وأن أخر مباراة للظهير الإيفواري جيسلان ستكون أمام فريق الشباب المقبلة، يوم الثلاثاء، بعدما قرر الفريق خروج اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم، وحتى الاستقرار على أليكس تيليس الظهير الأيسر، والذي يعاني من إصابة مؤخرًا.

تخاف إدارة النصر من التفريط في جيسلان كونان وتتفاجئ بالإصابات الكثير للظهير الأيسر تيليس، وبالتالي كان قرار إعارة الإيفواري هو الأخير والحاسم في مستقبله مع العالمي.