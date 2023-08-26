"مصر الساعة" يناقش أوضاع الحياة في أوروبا

يستعد الإعلامي مصطفى صلاح، لتقديم برنامج تحت عنوان "مصر الساعة" على قناة “الحدث اليوم”، يخوض من خلالها جولة إعلامية في أوروبا يرصد فيها طبيعة ومعيشة الحياة في أوروبا في ظل المتغيرات العالمية الجديدة، فضلا عن مناقشة أوضاع الجاليات المصرية الكبيرة الموجودة في دول أوروبا.

ويستعرض دور وجهود تلك الجاليات ومساهماتها في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، ودعم وتمويل المشروعات الوطنية في ظل حركة التنمية والعمران والفرص الاستثمارية التي تشهدها الدولة المصرية حاليا.

وبدورها قالت الدكتورة ندا مجاهد، أستاذة الإعلام والاتصال بالولايات المتحدة الأمريكية، وصاحبة فكرة الحلقات، إنها تتوقع نجاحا كبيرا للحلقات، وأنها سعيدة جدا بتلك التجربة الثرية والتعامل مع الفضائيات المصرية الواعدة.

يذكر أن البرنامج كان موجودا على الخريطة الإعلامية لمدة موسم كامل ويعاود بثه بعد عودة الإعلامي مصطفى صلاح من أوروبا.