سجل المواجهات المباشرة بين مونشنجلادباخ وليفركوزن في البوندسليجا

في واحدة من كلاسيكيات الدوري الألماني( البوندزليجا ) يستضيف بروسيا مونشنجلادباخ على ملعبه بروسيا بارك نظيره نادي بايرليفركوزن ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الألماني.

بروسيا مونشنجلادباخ يدخل المباراة وفي رصيده نقطة واحدة بعد تعادله المثير امام اوجسبورج خارج ملعبه في الجولة الاولى بأربعة أهداف لكل فريق ويسعى لتحقيق الفوز الاول على بايرليفركوزن منذ عام ٢٠١٩ .

فيما يدخل بايرليفركوزن منتشيا بالفوز الكبير الذي حققه على بطل كأس السوبر الالماني اف سي لييبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليبرون أبناء المدرب الأسباني تشافي الونسو على امكانياتهم الكبيرة وقدرتهم على المنافسة على المراكز المتقدمة ومواصلة سلسلة النتائج الرائعة التي حققها نهاية الموسم الماضي .

التقى الفريقين على مدار تاريخهما في بطولة الدوري الالماني في ٨٥ مباراة كان الفوز فيها من نصيب بروسيا مونشنجلادباخ في ٢٣ مباراة و بايرليفركوزن في ٣٥ مباراة وتعادل الفريقين في ٢٧ مباراة وسجل بروسيا مونشنجلادباخ ١٢١ هدف بينما سجل بايرليفركوزن ١٦٤ هدف .

اما في المباريات التي جمعت بروسيا مونشنجلادباخ مع بايرليفركوزن على ملعب الاول فهي ٤٤ مباراة فاز اصحاب الأرض في ١٣ مباراة ومثلها للزوار وتعادلا في ١٨ مباراة وسجل مونشنجلادباخ ٦٧ هدف وسجل بايرليفركوزن ٧٦ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج الفريقين في اخر عشر مباريات جمعتهما سويا في المسابقات الرسمية :

٣١ أكتوبر ٢٠١٨ مونشنجلادباخ - ليفركوزن : ٠ / ٥

١٩ يناير ٢٠١٩ ليفركوزن - مونشنجلادباخ : ٠ / ١

٢ نوفمبر ٢٠١٩ ليفركوزن - مونشنجلادباخ : ١ / ٢

٢٣ مايو ٢٠٢٠ مونشنجلادباخ - ليفركوزن : ١ / ٣

٨ نوفمبر ٢٠٢٠ ليفركوزن - مونشنجلادباخ : ٤ / ٣

٦ مارس ٢٠٢١ مونشنجلادباخ - بايرليفركوزن : ٠ / ١

٢١ أغسطس ٢٠٢١ ليفركوزن - مونشنجلادباخ : ٤ / ٠

١٥ يناير ٢٠٢٢ مونشنجلادباخ - ليفركوزن : ١ / ٢

٢٢ يناير ٢٠٢٣ مونشنجلادباخ - ليفركوزن: ٢ / ٣

٢١ مايو ٢٠٢٣ ليفركوزن - مونشنجلادباخ: ٢ / ٢