قام اليوم فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار بدر طه مدير النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اليوم، وبصحبتهم كلٍ من رئيس مدينة سمسطا ونائبه، ومديرة الإدارة الهندسية، ومهندس بالإدارة الهندسية، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية، والقائم بأعمال مدير إدارة أوقاف سمسطا، والمهندس التنفيذي للموقع من مديرية أوقاف بني سويف، وبحضور المقاول التنفيذي لبناء المسجد، وصاحب العقار.

الخسائر المادية

تبين من المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل مكون من دور أرضي، وأنه مساء يوم الثلاثاء ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣، انهارت إحدى جدران العقار، مما أسفر عن بعض الخسائر المادية في المنقولات والأثاث داخل الغرفة جراء الانهيار، وأن العقار ملاصق لمسجد أحمد سعد بعزبة معوض، والصادر له رخصة للإنشاء وموافقة بالإحلال والتجديد من وزارة الأوقاف، وأنه حال مباشرة المقاول لأعماله بالمسجد، انهار جدار العقار الملاصق له، كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة، وجاري إعادة بناء الجزء المنهار من المنزل وتعويض المواطن عما أصابه من أضرار وخسائر مادية.

وتولت النيابة الإدارية لنيابة سمسطا التحقيق، حيث قرر محمود المنشاوي رئيس النيابة، استدعاء أحد المختصين بالإدارة الهندسية وقسم التنظيم بالوحدة المحلية بمركز ومدينة سمسطا، وجاري استكمال التحقيقات.وذلك في ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية لما تم تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي لاستغاثة أهالي "عزبة معوض" من انهيار جدار منزل حال إجراء أعمال إحلال وتجديد لمسجد ملاصق للعقار بناحية "عزبة معوض" التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة "سمسطا" بمحافظة بني سويف، بما يشكل خطورة على حياة السكان بالمنطقة.

النيابة الادارية تعاين الجدارالمهار بمنزل اثناء إجراء أعمال إحلال وتجديد لمسجد ملاصق

النيابة الادارية تعاين الجدارالمهار بمنزل اثناء إجراء أعمال إحلال وتجديد لمسجد ملاصق

النيابة الادارية تعاين الجدارالمهار بمنزل اثناء إجراء أعمال إحلال وتجديد لمسجد ملاصق



