اليمن ومنظمة الهجرة يبحثان تعزيز التعاون وسبل تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والنازحين

بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم السبت، في عدن، مع المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان البليسي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بشأن قضايا الهجرة، والمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين، إضافة الى النازحين، والاحتياجات والأولويات العاجلة في هذا الجانب.

واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الشراكة الاستراتيجية القائمة بين اليمن ومنظمة الهجرة الدولية، إزاء الأوضاع الإنسانية المرتبطة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك الدور الحيوي للمنظمة في مساندة جهود اليمن في هذا المجال وحشد الدعم الدولي اللازم، إضافة الى المشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن، وجوانب التنسيق القائمة لدعم مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والمنافذ الحدودية.

وأكد عبدالملك، أهمية مساعدة المجتمع الدولي لليمن لمواجهة التحديات ومساندة جهوده لاستقبال اللاجئين والتعامل مع مشكلة النازحين، معربا عن تقدير اليمن لجهود منظمة الهجرة الدولية، وإسهاماتها وحرص الحكومة على تعزيز تبادل المعلومات معها وإجراء المسوحات الميدانية اللازمة لتركيز عمليات الدعم وتنسيق الجهود المشتركة، مشددا على أهمية تظافر الجهود لتوفير مراكز الإيواء وتعزيز الخدمات للتعامل مع المهاجرين.

من جانيه، أعرب المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، عن تقدير المنظمة للدعم المقدم من الحكومة اليمنية للاجئين والمهاجرين، مؤكدا سعي المنظمة لحشد تمويل أكبر لمساندة جهود اليمن لمواجهة أعباء اللاجئين والنازحين وأنها ستقدم كل العون والدعم للحكومة اليمنية في هذا المجال.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك مع "البلبيسي"، علاقات التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وتداعيات تزايد أعداد الهجرة غير الشرعية إلى اليمن أمنياً واقتصاديا، كما جرت مناقشة برامج المنظمة المختلفة في اليمن.