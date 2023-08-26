كوتينيو على أعتاب الانتقال إلى الدحيل

يكثف نادي الدحيل القطري مفاوضاته للتعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو نجم فريق أستون فيلا في الميركاتو الصيفي الحالي.



أشارت التقارير أن نادي الدحيل القطري توصل لإتفاق مع البرازيلي كوتينيو حول الشروط الشخصية بشأن عقده ويتبقى قرار ناديه أستون فيلا بشأن بيعه من عدمه.



مازالت مفاوضات نادي الدحيل مستمرة مع نظيره أستون فيلا بشأن التعاقد مع كوتينيو من أجل ضمه في أقرب فرصة ممكنة.



الأمر الذي سيعود على نادي برشلونة بالنفع لأنه برشلونة لديه نسبة 50% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا بعدما أنضم البرازيلي إلى صفوف النادي الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، بعدما كان رحيل إلى البرسا قادما من ليفربول مقابل أكثر من 140 مليون يورو.



لدى كوتينيو عقدا مع أستون فيلا يمتد حتى عام 2026، وأصبح قريبا من الرحيل.

