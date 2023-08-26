بث مباشر.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولانس اليوم في الدوري الفرنسي

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ولانس، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس والتي ستقام مساء اليوم السبت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي لنسخة الموسم الحالي 3023 – 2024.

يخوض فريق باريس سان جيرمان تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي لقاء اليوم أمام تورينو بحثًا عن تحقيق فوزه الأول بمسابقة الدوري الفرنسي لنسخة الموسم الحالي.

حيث فشل فريق العاصمة الفرنسية في تحقيق الفوز بأول مواجهتين بالدوري بعدما تعادل سلبيًا في افتتاح مبارياته بالدوري أمام لوريان، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام تولوز، ليحصد نقطتين من مباراتين.

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علي الجانب الأخر تعثر أيضًا فريق لانس في أول مباراتين بعدما لم يحصد سوي نقطة واحدة فقط من خلال التعادل فى مباراة وخسارة أخرى.

ويبحث فريق باريس سان جيرمان عن تجنب رقم سلبي في لقاء اليوم وهو فشله في تحقيق أي فوز خلال المراحل الثلاث الأولى من الموسم لأول مرة منذ 11 عاماً.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولانس بث مباشر هي beIN Sports 1 Premium، والتي أسندت مهمة التعليق على اللقاء لـ حسن العيدورس.

موعد مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان امام لانس والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان امام لانس مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

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