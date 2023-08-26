لبلبة تستعرض شبابها على خطى نادية الجندي

خضعت النجمة لبلبة لجسلة تصوير جديدة اثناء قضائها العطلة الصيفية في الساحل الشمالي لتستعرض من جديد شباب روحها أمام الشاطئ.

لبلبة تستعرض شبابها بفستان لافت

ورفعت لبلبة شعار صغيرة على الحب لتؤكد للجميع أن مرور الزمان لا يزيدها إلا جمال وشباب، حيث ارتدت فستان مجسم مكشوف قصير، صمم من قماش ناعم بأرضية بيضاء مزركشة بالزهور الحمراء وأغصان الأشجار الخضراء.

والتقطت عدسة الكاميرا بعض الصور لـ لبلبة وهي مستمتعة بأجواء البحر والهواء العليل لتبرز شباب روحها لجمهورها.

وتزينت بإكسسوارات البحر اللافته المتناغمة مع إطلالتها.

لبلبة بفستان زهري مكشوف تبرز شبابها

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر بسيطة لتبزر جمال القبعة الفوشيا المصممة من الخوص ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الطبيعية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ولم تكن لبلبة الوحيدة من نجمات الفن اللاتي استعرضن شباب روحها بل سبقتها النجمة نادية الجندي المفعمة بالشباب والحيوية .

لبلبة

لبلبة (14 نوفمبر 1946 -)، ممثلة وفنانة استعراضية مصرية اسمها الحقيقي نينوتشكا مانوك كوبليان، ولدت في مدينة القاهرة من أسرة ذات أصول أرمنية، عملت في الفن منذ طفولتها عن طريق تقديمها لفقرات تقليد الفنانين التي اشتهرت بها في هذه الفترة، واستمرت على مدار عقود طويلة في العمل السينمائي لتقدم العديد من الأعمال المتنوعة بين الدرامي والكوميدي.

عن حياتها

هي ابنة عمة الفنانة فيروز والفنانة نيللي، بدأت لبلبة بالعمل في مجال السينما وهيَ في الخامسة من عمرها واشتهرت بتقليد المشاهير، ثم درست الباليه الكلاسيكي وعملت بالغناء ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل. حصلت على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة أهمهم جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عند دورها في فيلم «ليلة ساخنة» من إخراج عاطف الطيب سنة 1996، كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان «كل أفريقيا» بكيب تاون، جنوب أفريقيا سنة 1996 عن دورها في نفس الفيلم. عملت كطفلة بطولة 6 أفلام أهمهم «حبيبتي سوسو» إخراج نيازي مصطفى والذي قام باكتشافها، «البيت السعيد» من إخراج حسين صدقي، «أربع بنات وضابط» من إخراج أنور وجدي. استمرت مسيرتها الفنية حتى الآن وقامت ببطولة 85 فيلم أهمها «ليلة ساخنة» إخراج عاطف الطيب، «جنة الشياطين» إخراج أسامة فوزي، «عصابة حمادة وتوتو» و«في الصيف لازم نحب» إخراج محمد عبد العزيز، «برج العذراء» إخراج محمود ذو الفقار، «احترس من الخط» و«معالي الوزير» إخراج سمير سيف، «إسكندرية - نيويورك» و «الآخر» لـ يوسف شاهين، «حسن ومرقص» إخراج رامي إمام، وثلاثة أعمال في الدراما التليفزيونية «صاحب السعادة» و«مأمون وشركاه» إخراج رامي إمام، «الشارع اللي ورانا» إخراج مجدي الهواري.

اشتركت لبلبة كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية في باريس وفالنسيا ودبي وبيروت والمغرب والسويد. وأيضًا كانت في 16 مهرجان عربي كعضو لجنة تحكيم.

حياتها الشخصية

تزوجت مرة واحدة من الفنان حسن يوسف، ولكنهم انفصلا في عام 1972، ولم ترتبط لبلبة مرة أخرى.