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السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء البريطاني لن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

سوناك
سوناك

أعلن ناطق باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك لن يحضر اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

 

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ووفقا لبيان عبر البريد الإلكتروني تلقت وكالة بلومبرج للأنباء نسخة منه، سوف يرأس نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن، ووزير الخارجية جيمس كليفرلي الوفد البريطاني.   

 

وقال الناطق باسم الحكومة البريطانية إنه في حين أن سوناك لن يحضر الاجتماعات السنوية، فإنه يخطط للقاء عدد من قادة العالم في الأسابيع المقبلة.

 

وهذا يشمل إجراء محادثات في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر، وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "كوب 28" في الإمارات العربية المتحدة التي تبدأ في أواخر نوفمبر.

 

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العامة اجتماعات رفيعة المستوى في 18 و 19 سبتمبر لمراجعة التقدم المحرز في 17 "هدفا يتعلق بالتنمية المستدامة" من القضاء على الجوع إلى توفير الطاقة النظيفة- والتي تتداخل مع بداية المناقشة العامة السنوية.

 

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