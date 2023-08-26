ضبط 329 قضية مُخدرات في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

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وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط(329) قضية مخدرات ، (150) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (83739) حكم قضائى متنوع.

وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (329) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (360) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (126,024 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (36,050كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,433 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (11,200كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,340 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,120 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (965 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (730جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (515 جرام).

عدد (2841) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (150 قطعة سلاح نارى بحوزة 123 متهم).. وذلك على النحو التالى :

(9) بنادق آلية .

(16) بندقية خرطوش .

(3) طبنجات.

(122) فرد محلى .

(183) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة .

(212) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (83739) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(339) حكم جناية.

(25453) حكم حبس جزئى.

(4592) حكم حبس مستأنف.

(42153) حكم غرامة.

(11202) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم (3) متهمين ، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (33) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (255) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23908) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.