فولهام يُباغت اَرسنال بهدف مفاجئ في الدقيقة الأولى

نجح فولهام في تسجيل الهدف الأول في شباك اَرسنال في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعدما أخطئ مهاجم الجانرز ساكا في التمرير في وسط ملعب فريقه.

جاء الهدف عن أندرياس بيريرا، ليستغل تقدم حارس اَرسنال ويسجل التقدم لفريقه، بعدما كان معظم لاعبي الجانرز في المناطق الأمامية.

وكان الجهاز الفني لفولهام قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: لينو.

خط الدفاع: روبينسون، بيسي، ديبو، تيت.

الوسط: باريلا، بالينها، لوكيتش.

خط الهجوم: كورديفا ريد، خمينيز، ويلسون.

بينما بدأ اَرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: توماس بارتي، بن وايت، ويليام ساليبا، كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.، كاي هافريتز، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.

الهجوم: لياندرو تروسارد.

ويرغب فولهام في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز في مباراة اليوم، خاصة بعد الخسارة الثقيلة من برينتفورد بثلاثية نظيفة، بينما حقق الفوز على إيفرتون في الجولة الأولى بهدف نظيف.

في نفس السياق، يبحث آرسنال الإنجليزي عن التفريط في 7 لاعبين في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد موافقة مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق.

وكشفت صحيفة "مترو" البريطانية، أن نادي آرسنال لديه في قائمة الفريق 32 لاعبًا، ويسعي مايكل أرتيتا التخلص من 7 لاعيبن لتقليص تلك القائمة.

ويأتي في مقدمة قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم في الأيام المقبلة المهاجم فولارين بالوجون البالغ من العمر 22 عامًا، وألبرت سامبي لوكونجا هو لاعب آخر يرغب آرسنال في بيعه، ويرتبط بالانتقال إلى برايتون، الذي يريد ضمه على سبيل الإعارة.

فيما يرغب آرسنال كذلك في بيع كيران تيرني، وكان اللاعب محل اهتمام لنيوكاسل يونايتد قبل تعاقدهم مع لويس هول من تشيلسي، بجانب الرباعي، روب هولدينج ونيكولاس بيبي، وسيدريك سواريس ونونو تافاريس.

يذكر أن أن اَرسنال يحتل المركز الرابع بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط، بينما يأتي فولهام في المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط.