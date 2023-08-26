بحث تطبيق درجات الرأفة للطلاب الراسبين بالصفين الأول والثاني الثانوي بنجع حمادي

قال أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، أنه يجري حاليا تشكيل لجنة مكونة من رئيس قسم التعليم الثانوي، و موجهي المواد الدراسية، وعضو قانوني، لبحث مدي إمكانية تطبيق درجات الرأفة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام الراسبين خلال العام الدراسي 2023/2022 من عدمه وإعداد تقرير بذلك لرفعه لمديرية التربية والتعليم بقنا، لاتخاذ اللازم في هذا الشأن حفاظا علي مستقبل ابنائنا الطلاب.

وأكد مدير عام الإدارة، أنه يجري حاليا حصر هؤلاء الطلاب والطالبات بالمدارس الثانوية علي مستوي الإدارة بواسطة التعليم الثانوي بالإدارة، علي أن يتم عرض الموضوع علي اللجنة المشكلة لإبداء الرأي في إمكانية تطبيق درجات الرأفة علي هؤلاء الطلاب من عدمه في موعد غايته 30 من سبتمبر المقبل.

وشدد الدردير، علي مديري المدارس الثانوية بنجع حمادي، بعدم قبول تحويل طلاب المرحلة الثانوية الصفوف " الأول- الثاني- الثالث " بين المدرسة ومدارس الإدارة أو الإدارات التعليمية الأخري، أو المديريات بالمحافظات الأخري إلا بعد ورود موافقة اللجنة المختصة بالمديرية و الوزارة، مؤكدا علي أن آخر موعد لتلقي طلبات التحويل لطلاب المرحلة الثانوية 5 من سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.