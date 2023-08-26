بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي (بدون تقطيع )

يقدم بوابة الوفد الألكترونية خدمة بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست مساء اليوم السبت في المباراة المرتقبة على ستاد أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي.

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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد و نوتينجهام فورست بتقنية اتش دي HD بدون تقطيع، عبر البث الحي.

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزى أمام نظيره نوتينجهام فورست، مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الشياطين الحمر للفوز بمباراة اليوم أمام نوتنجهام وتصحيح الإخفاق الذى حالفه بالجولة الماضية أمام فريق توتنهام هوتسبير، وتلقى الهزيمة بنتيجة هدفين دون رد.

وعلى الجانب الأخر، يمتلك فريق نوتنجهام فورست معنويات مرتفعة بعد تحقيقه الفوز على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بالجولة السابقة.

ويمتلك مانشستر يونايتد سجلا مميزا أمام نوتنجهام فى تاريخ لقاءات الفريقين، حيث التى الفريقان فى 12 مباراة بالدوري الإنجليزي، فاز الشياطين فى 9 لقاءات، وحسم التعادل مواجهتين، وتلقى الخسارة فى مباراة واحدة.

أخر مواجهة جمعت الفريقين تمكن مانشستر يونايتد من الفوز على نوتنجهام بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، سجلهما اللاعبان أنتوني و ديوغو دالوت.

موعد مباراة مانشستر يونايتد و نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد أمام نوتينجهام فورست فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.

ملعب مباراة مانشستر يونايتد و نوتينجهام فورست

يفتتح أولد ترافورد أبوابة لاستضافه مباراة مانشستر يونايتد و نوتينجهام فورست في الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي .

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة نوتينجهام فورست

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: ديوجو دالوت- ليساندرو مارتينيز- رافائيل فاران- آرون وان بيساك

في الوسط: كاسيميرو- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن

في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- أنتوني.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط، في ما يأتي نوتينجهام في المكرز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.

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رابط بث مباشر .. مباراة مانشستر يونايتد و نوتينجهام فورست

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