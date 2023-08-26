شروط القبول في وظائف مكافحة المخدرات بالسعودية 1445

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية اليوم السبت، الموافق 26 أغسطس، عن وظائف مكافحة المخدرات 1445 التي أطلقتها الجهات المعنية في السعودية للوظائف الشاغرة في هذه المناصب .

وأعلنت مكافحة المخدرات في السعودية، عن شروط القبول في الوظائف الشاغرة لعام 1445 :

لابد أن يكون الشخص المتقدم على هذه الوظيفة ذات أصول سعودية، ويقيم داخل المملكة العربية السعودية بصورة دائمة.

إذا كان الشخص المتقدم على تلك الوظيفة لديه زوجة فلابد أن تكون هذه الزوجة سعودية أيضاً.

يجب أن يكون هذا الشخص المتقدم على تلك الوظيفة لم يعمل من قبل في أي وظيفة تابعة إلى النظام العسكرى التابع للمملكة العربية العربية السعودية.

ينبغي أن لا يكون عمل في تلك الوظيفة قبل ذلك، وتم فصلة لأي سبب من الأسباب.

ينبغي على المتقدم لتلك الوظيفة أن ينجح في جميع الاختبارات التي سيتم دخولها عند التقديم على الوظيفة.

يجب أن يكون غير موظف في أي مؤسسة حكومية داخل المملكة العربية السعودية.

لابد أن يكون حاصل على الشهادات العلمية المطلوبة لتلك الوظيفة.

يجب أن يتماثل طول المتقدم مع وزن جسمه، ولكن لابد أن يضع في الاعتبار أن يكون طولة أقل من مائة وثمانية وستين متر.

إثبات حسن سيره وسلوكه.

خطوات التقديم على وظائف مكافحة المخدرات في السعودية لعام 1445

هناك بعض من التعليمات التي لابد أن يتبعها المتقدم على هذه الوظائف لكي يتم التقديم بنجاح، ومن ضمن هذه التعليمات ما يلي:

فتح موقع أبشر من هنا.

تسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكتابة الباسورد.

انتقاء مربع مدون عليه عبارة الوظائف المتاحة.

أنتقاء خانة مكتوب عليها مكافحة المخدرات.

كتابة كل المعلومات المطلوبة منك في مكانها المناسب.

ثم بعد ذلك سيرسل لك الموقع لك رسالة على بريدك الإلكتروني في حالة قبول هذا الطلب.