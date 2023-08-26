توتنهام يكتسح بورنموث بثنائية ويقتنص صدارة الدوري الإنجليزي

فاز فريق توتنهام على نظيره بورنموث بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة توتنهام وبورنموث:

أحرز توتنهام هدف التقدم الأول بالدقيقة 17، بعدما استخلص يفيس بيسوما الكرة ومررها إلى بابي سار الذي لعبها بينية إلى جيمس ماديسون، ومن لمسة واحدة أسكنها الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز توتنهام التقدم بهدف ثان عن طريق ديان كولوسيفسكي بعد عرضية من الظهير الأيسر ديستني أودجي، في الدقيقة 63، قبل أن يتعرض الأخير للإصابة ويدخل بدلًا منه بين ديفيز.

لينتهي اللقاء بفوز توتنهام بثنائية نظيفة في المبارة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة حصد توتنهام ثلاث نقاط، ليصل إلى النقطة 7 محتلًا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد بورنموث عند نقطة واحدة، محتلًا المركز الخامس عشر في البطولة.