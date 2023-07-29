الجيش الروسي يحصل على مُدرعة سويدية خلال معارك مع القوات الأوكرانية

تمكن "الجنود الروس" من المنطقة العسكرية الغربية لأول مرة من الحصول على ناقلة جند سويدية من طراز "CV-90"، خلال معارك مع القوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسكي، حسبما أفاد مراسل ريا نوفوستي، مساء اليوم السبت.

ونقل المراسل عن أحد الجنود الذي شاركوا في المعركة: ظهرت ناقلتا مشاة "CV-90" أمام مواقعنا الدفاعية، وبدأتا بإطلاق النار، وخلال تبادل إطلاق النار أصيبت إحدى العربتين بقذيفة "آر بي جي" نتيجة لذلك قتل قائد العربة، ولاذ بقية الطاقم بالفرار.

وأضاف لم تكن العربة تقل جنود إنزال، في حين أن العربة الثانية سارعت في مغادرة المنطقة قبل أن نبدأ باستهدافها.

منطقة العمليات الخاصة

وبحسب الجندي: هذه هي المرة الأولى التي يستولي فيها جنود روس في منطقة العمليات الخاصة على ناقلة جند كهذه، مرجحا أنها صنعت عام 2018.

وتابع: لقد تم سحب المركبة إلى خطوطنا.

يُذكر أن ناقلة الجند (CV-90) من صنفالمركبات القتالية المستخدمة في الجيش السويدي منذ عام 1993، وهي مركبة مدرعة ومزودة بمدفع عيار 40 ملم.

ويملك الجيش السويدي أكثر من 500 من هذه المركبات.

وفي فبراير الماضي أعلنت ستوكهولم أنها ستزود كييف بــ 50 قطعة من هذه المركبات.

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد بقوة على مهاجمة قوات كييف بصاروخ مدينة تاغانروغ الروسية.

وصرحت زاخاروفا في بيان: "ندين بشدة الأعمال الإجرامية القادمة لنظام كييف الموجهة ضد السكان المدنيين والبنية التحتية السلمية.. يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية قاسية" .

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200" معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المباني في تاغانروغ بمقاطعة روستوف.