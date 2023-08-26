بالفيديو.. تعرف على التصريحات الخاصة لرئيس البورصة الجديد لـ "الوفد"

تناولت حلقة اليوم الكوربيه مع " د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة "الوفد" العديد من الملفات المهمة والأخبار الحصرية .

تناولت الحلقة حوار شامل ومتكامل مع حنان رمسيس عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، واستعرضت رؤيتها بشأن مستقبل الاقتصاد والتحديات التي واجهها.

كما تناولت الحلقة أخبار مهمة وتصريحات حصرية لرئيس البورصة،... رئيس البورصة : الحفاظ على التكامل مع الرقابة المالية لاستكمال استراتيجية تطوير السوق..حيث

أكد احمد عبدالرحمن رئيس البورصة الحفاظ على التكامل بين الرقابة المالية والبورصة في استكمال عملية التطوير الشاملة للأسواق المالية غير المصرفية ، وذلك لتنمية الانشطة المالية غير المصرفية.

قال "عبدالرحمن" في أول تصريحات صحفية خاصة لـ "الوفد" عقب تعيينه رئيسا للبورصة أنه حريص على استمرار العمل على تطبيق الاستراتيجية الشاملة، التي تتبنها الرقابة المالية، وإدارة البورصة في خدمة السوق، والمستثمرين، والحفاظ على حقوقهم.

أضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تعزيز دور البورصة في خدمة الاقتصاد القومي بما تمتلكه من منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تساعد الكيانات الاقتصادية على تطوير وتنمية أعمالها بما يسهم في تحسين مؤشرات أدائها المالية والفنية وتحقيق رؤيتها

أضاف أن الاستراتيجية تتكون من عدة محاور رئيسية، تتمثل في عملية تطوير الاطر الرقابية والخدمية، تطوير الاسواق والمنتجات، وذلك بالتعامل والتكامل مع الرقابة المالية.

تم تعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيسا للبورصة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس البورصة باع طويل وخبرات متنوعة في مجال الأسواق، والأنشطة المالية تمتد لنحو 30 عام من الخبرة، حيث عمل بالبورصة المصرية منذ عام ،1993 وتولى منصب نائب رئيس لبورصة خلال الفترة 2018-2022.

كما تضمنت الحلقة خبرا حول الرقابة المالية.... الرقابة المالية والاستثمار تبحثان سبل تيسير إجراءات الشركات المقيدة بالبورصة....حيث التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وذلك لاستكمال الجهود لتيسير إجراءات الشركات المقيد لها أوراق مالية والتي تتعامل مع هيئة الاستثمار في عدد من الإجراءات، والتي يبلغ عددها ٢٣٤ شركة

يأتي ذلك في ظل التعاون المستمر بين الجهات التابعة للدولة لتوفير بيئة عمل ومناخ استثمار يساعد الشركات على التوسع والنمو لتحقيق مستهدفاتها.

ويأتي اللقاء أيضا تفعيلاً لوحدة " خدمات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية" التي تم إنشائها بالهيئة العامة للاستثمار والتي تختص بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للشركات المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية لدى الإدارات المختصة بالهيئة.

وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية دوماً على استكمال وتطوير جهودها التنظيمية والتشريعية والرقابية لتعمل بشكل كفء وفعال لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.

وتتضمن الحلقة أيضا هيئة الاستثمار تخالف القوانين وتضرب المستثمرين ...حيث انه حالة استياء وغضب تضرب شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسبب سياسة التعسف من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والتي تضر بمناخ الاستثمار، وتعمل على تطفيش المستثمرين المحليين والأجانب.

أكدت الشركة مخالفة الهيئة للقانون، بالدعوة الي عقد جمعية عادية للشركة لأعاده انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وذلك بادعاء مغلوط من أحد المساهمين.

قالت الشركة أن المساهم لم يقم بطلب ذلك من الشركة ، وطلب إعادة تشكيل مجلس إدارة فقط وهذا الطلب من اختصاص مجلس الإدارة فقط وليس الهيئة .

أضافت الشركة أن المساهم لم يقم بتقديم ما يدل علي إيداع الأسهم الواجبة 5% علي الأقل بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، كما لم يتعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وهما يمثلان شرط جوهري لطلب دعوة الجمعية العامة العادية وهذا لم يحدث .

كما قامت الهيئة بالدعوة لعقد الجمعية الساعة الواحدة ظهرا، وهذا مخالفا لنص المادة 41 من قواعد القيد التي تنص على عقد الجمعية بعد جلسة التداول، وليس اثناءها، حيث أن الشركة يتم التداول علي شاشة البورصة ، كما لم تراعي الهيئة استخدام التصويت التراكمي لانتخاب مجلس الإدارة حيث ان التصويت التراكمي وجوبي لانتخاب مجلس الإدارة ، كما لم يقم رئيس الاجتماع بتعيين امين سر وفارزي اصوات وقام بعمل كل شئ بمفرده كما عمل بطاقة التصويت بشكل لم يحدث من قبل حيث انها موجهه الي مساهم بعينه ( شركة اصول ) .

كما لم يدعو مراقب الحسابات بالاطلاع علي نتائج الفرز واعلان النتيجة كما يحدث في جميع الجمعيات

كما تضمنت أيضا خبرا حول اجتماع مجلس اتحاد الأوراق المالية لتشكيل اللجان وتحديد الاستراتيجية

يجتمع خلال الأيام القليلة القادمة مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك لتشكيل اللجان وتوزيع الاختصاصات على الأعضاء.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المنتخب قد تم تشكيله من 13 عضوا ممثلين كل فئات السوق، وذلك بعد أن تم اختيار أشرف سلمان رئيسا ، وأحمد اكرام نائبا، عقب انتخابات اجريت بين اعضاء المجلس وحسمها "اكرام" لصالحه بعدد 9 أصوات، وحصل منافسيه بواقع كل مرشح صوتين

يجري المجلس اجتماعا عقب انتهاء المدة القانونية للطعون على الانتخابات، لتشكيل اللجان المتخصصة، حيث تتشكل اللجان النوعية من 4 لجان رئيسية، تتمثل في لجنة شئون العضوية والتدريب، والكفاءة المهنية، لجنة الانضباط، والشكاوي، وكذلك لجنة الحوكمة، ولجنة الاستثمار.

كما اجاز النظام الأساسي لمجلس الإدارة، تشكيل لجان أخرى متخصصة لممارسة أعماله، وتنص المادة"40" على أنه تختص كل لجنة من اللجان المتخصصة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام، وفقا لخطة العمل السنوية التي يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العامة.

كما تشكل كل لجنة من 5 أعضاء يصدر بها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، تتشكل من رئيس الاتحاد أو نائبه رئيسا، المستشار القانوني للاتحاد، عضوين من اعضاء الاتحاد، أحد الخبراء المشهود لهم بالكفاءة، وتنظر اللجنة في أي نزاع ينشب بين اعضاء الاتحاد حال موافقتهم على عرضه على اللجنة.

تتناول الحلقة أيضا توقعات حول رؤية السوق...حيث تتوقع دينا عزت خبير اسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مستويات قياسية جديدة .

كما تتوقع أن يستهدف المؤشر مستوي 19.200 نقطة، وذلك حال تجاوز المؤشر الرئيسي لمنطقة المقاومة الصعبة 18580 نقطة.

كما تتوقع أن تكون منطقة 18100 نقطة مستوى دعم أولي.