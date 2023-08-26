كهنة كنيسة مارمرقس يترأسون النشاط الروحي في سوهاج

يترأس الآباء الكهنة بكنيسة القديسين مارمرقس والبابا أثناسيوس التابعة لإيبارشية الأقباط الارثوذكس ، غدًا الأحد، النشاط الروحي الإسبوعية بمقرها في سوهاج ، بدءً من الساعة السادسة صباحًا.

تفاصيل النشاط الروحي في سوهاج



يقام قداسان خلال اللقاء وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس ينتهى الأول في تمام الثامنة صباحًا.

مناسبات وفعاليات الكنائس الأرثوذكسية



احتفلت الكنائس القبطية بمناسبة ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، ويذكر التاريخ الكنسي السبب وراء هذا الصوم وينسبه إلى رؤية القديس توما الرسول حين عاد من مهمته في تكريز المسيحية بالهند فلم يعثر على جثمان والدة المسيح حيث دفنت كما نص في الكتب التاريخية المسيحية، وإنه حين رأى جسدها يصعد إلى السماء بشر قومها كرسوا تاريخ 16 مسرى – بحسب التقويم القبطي-وتخصيص هذا اليوم للإحتفال بعيد العذراء الذي يعكس مدى خصوصيتها لدى الأقباط قدر المحبة لشخصية السيدة البتول والدة المسيح.