راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام نوتينجهام بالدوري الإنجليزي

أعلن تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن تشكيل الشياطين الحمر، لمواجهة نظيره نوتينجهام، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:-

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: ديوجو دالوت- ليساندرو مارتينيز- رافائيل فاران- آرون وان بيساكا

في الوسط: كاسيميرو- برونو فيرنانديز- كريستيان إريكسن

في الهجوم: ماركوس راشفورد- أنتوني مارسيال- أنتوني

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والسادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي:

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط، في ما يأتي نوتينجهام في المركز الحادي عشر بنفس عدد النقاط.