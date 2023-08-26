تشكيل اَرسنال أمام فولهام بالدوري الإنجليزي.. جيسوس على الدكة

كشف الجهاز الفني لـ اَرسنال، بقيادة ميكيل أرتيتا، عن تشكيل الفريق أمام فولهام، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويتواجد الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس، على مقاعد البدلاء، بينما يقود الرباعي كاي هافريتز، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا، هجوم الجانرز، تروسارد، خلال مواجهة فولهام.

تشكيل اَرسنال أمام فولهام

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: توماس بارتي، بن وايت، ويليام ساليبا، كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.، كاي هافريتز، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.

الهجوم: لياندرو تروسارد.

اَرسنال على أعتاب الاستغناء عن 7 لاعبين دفعة واحدة

في سياق متصل، تقترب إدارة آرسنال الإنجليزي من الإستغناء عن 7 لاعبين دفعة واحدة في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد موافقة مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق.

وأوضحت صحيفة "مترو" البريطانية، أن نادي آرسنال لديه في قائمة الفريق 32 لاعبًا، ويسعي مايكل أرتيتا التخلص من 7 لاعيبن لتقليص تلك القائمة.

الراحلين عن اَرسنال

يأتي في مقدمة قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم في الأيام المقبلة المهاجم فولارين بالوجون البالغ من العمر 22 عامًا، وألبرت سامبي لوكونجا هو لاعب آخر يرغب آرسنال في بيعه، ويرتبط بالانتقال إلى برايتون، الذي يريد ضمه على سبيل الإعارة.

ويرغب آرسنال كذلك في بيع كيران تيرني، وكان اللاعب محل اهتمام لنيوكاسل يونايتد قبل تعاقدهم مع لويس هول من تشيلسي، بالإضافة إلى الرباعي، روب هولدينج ونيكولاس بيبي، وسيدريك سواريس ونونو تافاريس.