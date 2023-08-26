سجل المواجهات المباشرة بين كولون وفولفسبورج في الدوري الألماني

يستضيف ملعب راين اينرجي ارينا بمدينة كولون مباراة من العيار الثقيل بين فريقي كولون و فولفسبورج ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الألماني.

يدخل فريق كولون المباراة بهدف تحقيق أولى انتصاراته في البطولة بعدما سقط في فخ الخسارة في الجولة الاولى امام بروسيا دورتموند بهدف مقابل لاشىء على ملعب سيجنال ايدونا بارك فيما حقق فولفسبورج الفوز في الجولة الاولى على هايدنهايم بهدفين مقابل لاشىء .

والتقى الفريقين في ٣٦ مباراة عبر تاريخهما الدوري الألماني كان الفوز في تسع مباريات لفريق كولون والتعادل في عشر مباريات فيما كان لفريق فولفسبورج الغلبة بتحقيق ١٧ فوز و سجل كولون ٤٥ هدف بينما سجل فولفسبورج ٧٠ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب كولون فقد نجح كولون في تحقيق الفوز ستة مباريات وتعادل الفريقين في مثلها و فاز فولفسبورج في سبعة مباريات

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات جمعت كولون مع فولفسبورج في المسابقات الرسمية

١٢ مايو ٢٠١٨ فولفسبورج - كولون: ٤ / ١

١٧ أغسطس ٢٠١٩ فولفسبورج - كولون : ٢ / ١

١٨ يناير ٢٠٢٠ كولون - فولفسبورج : ٣ / ١

٢٩ أغسطس ٢٠٢٠ كولون - فولفسبورج : ٠ / ٣

٥ ديسمبر ٢٠٢٠ كولون - فولفسبورج : ٢ / ٢

٣ أبريل ٢٠٢١ فولفسبورج - كولون : ١ / ٠

١٤ ديسمبر ٢٠٢١ فولفسبورج - كولون : ٢ / ٣

٧ مايو ٢٠٢٢ كولون - فولفسبورج : ٠ / ١

٣ سبتمبر ٢٠٢٢ فولفسبورج - كولون : ٢ / ٤

٢٥ فبراير ٢٠٢٣ كولون - فولفسبورج : ٠ / ١

