حملات مكثفة للرقابة على الأسواق وتحرير 17 محضرًا بالوادي الجديد

تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قامت السلطات المحلية بتكثيف حملات المرور والرقابة على الأسواق بهدف ضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية. وتم تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين.

تم التركيز في هذه الحملة على تفتيش محلات الجزارة والبقالة والأسواق، بغرض رصد أي مخالفات قد تؤثر على استقرار الأسعار وجودة المنتجات المعروضة للمستهلكين. وقد أسفرت هذه الحملة عن تحرير عدد 17 محضر ضد المخالفين من أصحاب المحلات التجارية.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء المخالفين، بما في ذلك فرض العقوبات المناسبة وتطبيق الغرامات المقررة.

وتهدف هذه الحملات المكثفة إلى تحسين الرقابة ومتابعة الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للمستهلكين. كما تهدف أيضًا إلى منع احتكار الأسواق والتلاعب بالأسعار، وذلك من خلال تشديد الإجراءات وتكثيف التفتيش لحماية حقوق المستهلكين.

تعتبر هذه الحملة المكبرة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية في إطار سعيها للقضاء على أي انتهاكات في قطاع التجارة وضبط الأسواق، وتعزيز الانضباط التجاري والتجارة العادلة

تؤكد الوحدات المحلية بمحافظة الوادي الجديد استمرارها في مثل هذه الحملات وتكثيف الرقابة على الأسواق، بغية حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسعار. كما تدعو المواطنين إلى تقديم أية شكاوى أو ملاحظات تتعلق بالأسواق وجودة المنتجات، من أجل تعزيز إجراءات الرقابة والتدقيق.

حملات مكثقة ومكبرة للرقابة على الأسواق وتم تحرير 17 محضر بالوادي الجديد

حملات مكثقة ومكبرة للرقابة على الأسواق وتم تحرير 17 محضر بالوادي الجديد

حملات مكثقة ومكبرة للرقابة على الأسواق وتم تحرير 17 محضر بالوادي الجديد

حملات مكثقة ومكبرة للرقابة على الأسواق وتم تحرير 17 محضر بالوادي الجديد