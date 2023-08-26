النصر السعودي يبحث التعاقد مع رافينيا

يبحث النصر السعودي عن التعاقد مع الدولي البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاهتمام الكبير من قبل لويس كاستر، المدير الفني للعالمي.

ويرغب كاستر في التعاقد مع رافينيا، وذلك لتدعيم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة، بعد المعاناة التي يعاني منها الفريق على المستوى الهجومي على الرغم من تواجد ساديو ماني وكريستيانو رونالدو وأسماء أخرى.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، النصر لديه اهتمام كبير بالحصول على خدمات اللاعب بعدما قدمت إدارة العالمي عرضًا رسميًا للتعاقد معه.

وأوضحت أن الاتصالات مازالت مستمرة بين إدارتي النصر وبرشلونة حول إتمام الصفقة، في ظل تمسك الأصفر بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

ويغيب رافينينا عن مباراة برشلونة المقبلة أمام فياريال، في المباراة التي تنطلق في مساء غد الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، بسبب الإيقاف.

ونجح النصر في التعاقد مع صفقات كبيرة، حيث ضم مارسيلو بروزوفيتش، وساديو ماني، وإيميريك لابورت، وأليكس تيليس، بجانب تواجد كريستيانو رونالدو، بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

في سياق متصل، أصبح الدوري السعودي أحد أهم الدوريات في المنطقة العربية، بعد استقطاب عدد من نجوم كرة القدم خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى صعوبة المنافسة في ظل الأجواء الكبيرة داخل المسابقة.