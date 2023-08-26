مدرب إنتر ميامي يثير الجدل حول مشاركة ميسي المباراة المقبلة

أثار الأرجنتيني تاتا مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي والمحترف في صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الجدل بشأن مواطنه حول شكوك عن غيابه بالمباراة المرتقبة لفريقه ضد نيويورك ريد بولز، في الدوري الأمريكي لكرة القدم فجر الأحد.

ومن المقرر أن يواجه فريق إنتر ميامي نظيره نيويورك ريد بولز في أولي مباريات الفريق بالدوري الأمريكي فجر اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي عند سؤاله بشأن مشاركة ميسي الأولي في الدوري الأمريكي قال: "القرار بهذا الشأن لم يُتّخذ بعد، سنرى بعد الحصة التدريبية".

في سياق متصل تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من قيادة فريق إنتر ميامي الأمريكي لنهائي بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة، لامار هانت، وذلك عقب فوز فريقه فجر الخميس الماضي علي نظيره سينسيناتي بركلات الترجيح.

من المقرر أن يخوض انتر ميامي المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر ضد الفائز في مباراة الدور قبل النهائي الأربعاء بين هيوستن دينامو وريال سولت ليك.

وتمكن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ، من المشاركة مع فريقه في أول بطولة له مع فريقه الأمريكي الجديد بالتتويج ببطولة كأس الدوريات ليقود فريق إنتر ميامي للفوز بأول ألقابه في تاريخ النادي.