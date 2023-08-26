حبس تشكيل عصابي لسرقة البالوعات

أمرت نيابة مصر القديمه الجزئية، بحبس تشكيل عصابي لسرقة البالوعات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة أغطية البالوعات ووحدات التكييف الخارجية، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

حيث تم ضبط 5 أشخاص لـ 3 منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم ذاته، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة أغطية البالوعات ووحدات التكييف الخارجية بأسلوب الخلع، وبحوزتهما غطاء بالوعة صرف صحي مجهول المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سئ النية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحرير المحضر اللازم.