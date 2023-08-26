رأس البر تستقبل زائريها وسط استعدادات مكثفة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية برأس البر لتوفير كافة الخدمات للزائرين الذين توافدوا من أبناءالمحافظة ومختلف المحافظات الاخري

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي رفع درجة الاستعداد القصوى بإستقبال سيارات رحلات اليوم الواحد بالساحة المخصصة لها ومتابعة حركة السيارات ببوابتى المدينة؛ لتيسير الحركة المرورية هذا إلى جانب تجهيزات شملت الشواطئ، وذلك ليتضمن 33 برج إنقاذ وعدد 4 نقاط للاسعاف و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وتواجد المعدات البحرية فرق الإنقاذ منذ الساعات الأولي من الصباح وحتى غروب الشمس حيث نجحت تلك الجهود فى إنقاذ 69 حالة من الغرق و تسليم 198 طفل تائه الى ذويهم.

وعلى جانب آخر، قام فريق الهلال الأحمر المصرى بالتعاون مع إدارة الشاطئ بالوحدة بتقديم خدمات الاسعافات الأولية للمصطافين والدعم النفسى للأطفال التائهين وذويهم و كيفية التعامل مع الاصابات وضربات الشمس