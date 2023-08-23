تأجيل محاكمة ربة منزل أنهت حياة طفلتها بمعاونة آخر لـ21 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة ربة منزل وآخر؛ لاتهامهما بإنهاء حياة طفلتها بمنطقة الوراق، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل؛ لورود تقرير الطب الشرعي.

تأجيل محاكمة ربة منزل وآخر لاتهامهما بإنهاء حياة طفلتها بالوراق لـ21 نوفمبر

صدر القرار برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، بعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق، للمتهمة "ح . س"، 38 سنة، ربة منزل، و"ر . ف"، 38 سنة، نقاش، بأنهما في يوم 2 أبريل العام الماضي، أنهيا حياة رضيعتها المجني عليها "فاطمة . أ".

سقط من أعلى نخلة.. وفاة عامل زراعي بالخانكة

في واقعة اخري ، لقي عامل زراعى مصرعه متأثرا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، جراء سقوطه من أعلى نخلة أثناء قيامه بحصاد ثمارها بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المتوفى لمستشفى الخانكة التخصصى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بسقوط شخص من أعلى نخلة أثناء قيامه بحصاد ثمارها بمنطقة القلج دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "ربيع أ م"، 48 سنة، عامل زراعى، إثر سقوطه من أعلى نخلة أثناء قيامه بحصاد الثمار بها، وإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلى بالمخ، وجرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة التخصصى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، واستدعاء أهلية المتوفى لسماع أقوالهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.