فتح باب التظلمات على الدور الثاني للثانوية الأزهرية بالغربية

أعلنت منطقة الغربية الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بدءًا من اليوم السبت الموافق 2023/08/26م ولمدة خمسة عشر يومًا بمقر الكنترول بمعهد فتيات توكل النموذجي بسيجر

وأوضح فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، أنَّ فتح باب التظلمات جاء بعد إعلان النتائج الخميس الماضي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن الحرص على مصلحة الطالب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مبدأ أساسي تحرص المنطقة على دعمه وتطبيقه على أرض الواقع

يذكر أن نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية قد ظهرت يوم الخميس الماضي بعد أن اعتمدها وكيل الازهر ولاقت ارتياحا كبيراً بين طلاب الأزهر بالغربية بعد الترتيبات والاستعدادات آلتي قامت بها منطقة الأزهر بطنطا ليكون خير ختام