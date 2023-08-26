سجل المواجهات المباشرة بين فرايبورج وفيردر بريمن في البوندزليجا

في افتتاح الجولة الثانية للدوري الألماني( البوندزليجا ) يستضيف فريق فرايبورج منافسه فيردر بريمن على ملعب أوربا بارك ستاديوم بمدينة فرايبورج .

يدخل اصحاب الأرض المباراة وهم في نشوة تحقيق الفوز في الجولة الاولى خارج ملعبهم على هوفنهايم بنتيجة ٢ / ١ ليواصلوا سلسلة اللاهزيمة في الحولة الافتتاحية للدوري الألماني الى خمس مواسم متتالية فيما سقط الزوار في فخ الخسارة على ملعبهم امام بايرن ميونخ للتواصل عقدتهم في عدم تحقيق اي فوز في الجولة الاولى لتسع مواسم متتالية .

في الموسم الماضي نجح فرايبورج في تحقيق عشر أنتصارات على ملعبه فيما تعادل في أربعة مباريات و خسر ثلاث مباريات اما فيردر بريمن فقد حقق خمسة انتصارات و أربعة تعادلات و ثمان هزائم في مبارياته خارج ملعبه الموسم الماضي .

التقي الفريقين عبر تاريخهما في الدوري الألماني في ٤٦ مباراة فاز فرايبورج ١١ مباراة وتعادلا في ١٠ مباريات وفاز فيردر بريمن في ٢٥ مباراة وسجل فرايبورج ٦١ هدفا فيما سجل فيردر بريمن ٩٧ هدف .

اما على صعيد المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب فرايبورج فقد بلغت ٢٣ مباراة فاز فرايبورج في ستة مباريات وتعادلا في ٤ وفاز فيردر بريمن في ١٣ مباراة وسجل الزوار ٤٧ هدف وأصحاب الأرض ٢٨ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج اخر عشر مباريات بين فرايبورج و فيردر بريمن في المسابقات الرسمية :

٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ فيردر بريمن - فرايبورج : ٣ / ٢

١٧ فبراير ٢٠١٨ فرايبورج - فيردر بريمن : ١ / ٠

٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ فرايبورج - فيردر بريمن : ١ / ١

١٣ أبريل ٢٠١٩ فيردر بريمن - فرايبورج : ٢ / ١

٢ نوفمبر ٢٠١٩ فيردر بريمن - فرايبورج : ٢ / ٢

٢٣ مايو ٢٠٢٠ فرايبورج - فيردر بريمن : ٠ / ١

١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ فرايبورج - فيردر بريمن : ١ / ١

١٣ فبراير ٢٠٢١ فيردر بريمن - فرايبورج : ٠ / ٠

٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ فرايبورج - فيردر بريمن : ٢ / ٠

١٦ أبريل ٢٠٢٣ فيردر بريمن - فرايبورج : ١ / ٢