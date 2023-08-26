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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

21 أكتوبر.. استكمال محاكمة 73 متهمًا في خلية التجمع

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 21 أكتوبر لاستكمال المرافعة.

 

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جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

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