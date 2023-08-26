محاكمة المتهم بقتل نجلة عمته بسبب علاقة غير شرعية اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية اليوم السبت، جلسة محاكمة شاب بتهمة قتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين آخر بمنطقة المطرية.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عامل قتل ابنة عمته وفرَّ هاربًا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقة سكنية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل "هـ. م" إثر إصابتها بعد التعدي عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق اخر

بعد 24 ساعة من الزفاف.. وفاة عروسين صعقا بالكهرباء داخل شقتهما بالغربية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول وفاة عريس وعروسته وهم "رامي .ج .ع" 26 سنة و"منار. ك.ا" 21 سنة إثر صعق كهربائي مفاجىء أثناء تواجدهما داخل شقتهما بقرية الناوية بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وكشفت مصادر أمنية أن سبب وفاة العروسين داخل عش الزوجية جاء نتيجة ماس كهربائي مفاجئ تسبب في وفاتهما معا ويجري عرضهما علي الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أن حفل زفاف العروسين كان مساء أمس بإحدى القاعات بذات القرية وتم اكتشاف وفاتهما عقب زيارة أهلهما في ثاني أيام الزواج في الصباحية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح جثمانيهما وتسليمها إلي ذويهما لدفنهما بمقابر أسرتهما.

انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين بالبحيرة

كما تعرض 8 أشخاص للاصابة ، من عائلة واحدة بينهم 5 أشقاء بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم في وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 8 أشخاص مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين بالكيلو 60 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 5 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من "يونس مصطفى محمد، عام، دعاء رجب رياض محمد، 35 سنة، رحيم مصطفي محمد، 3 سنوات، محمد مصطفي محمد، 12 سنة، وعد مصطفى محمد، 11 سنة، إبراهيم مصطفى محمد، عامين، محمد محمود مقصر، 11 سنة، علي محمود مقصر، 16 سنة" ، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة ومقيمون في القاهرة.