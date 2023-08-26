السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مراكز قنا التكنولوجية تستقبل 531 ألف معاملة

نائب المحافظ
نائب المحافظ

 ترأس الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم السبت، اجتماع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة ، لمتابعة جهود أعضاء اللجنة ، ومستوى آداء المراكز التكنولوجية طبقا لتقارير اللجنة . 

وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة. 

 

استعرض نائب المحافظ التقارير التى اعدها أعضاء اللجنة حول مستوى آداء المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لمدن المحافظة ، والمدد الزمنية للمعاملات المختلفة التى يقدمها المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ، وذلك من خلال الزيارات الدورية التى يقوم بها أعضاء اللجنة لتلك المراكز ، والتى تضمنت بعض الملاحظات اللوجيستية والفنية. 

 وجه نائب المحافظ بسرعة تلافى تلك الملاحظات ، وتذليل كافة العقبات لتحسين مستويات الآداء داخل المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات مميزة للمواطنين . 

 

و أكد " عمر " على أهمية استمرار متابعة المراكز التكنولوجية وتلافى أى ملاحظات يتم رصدها ، للوصول إلى مستوى آداء مثالى لتلك المراكز ، كما وجه بضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الخارجية التي لها دور في استخراج الأوراق اللازمة لإنهاء المعاملات المسجلة على منظومة المراكز التكنولوجية ، لضمان عدم تجاوز المدة الزمنية المقررة لكل معاملة ، بما يساهم في تحقيق معدلات آداء عالية. 

توجيهات جديدة

كما وجه بزيادة عدد العاملين المكلفين بإدخال البيانات في المراكز التكنولوجية ، لإنهاء تسجيل جميع ملفات الكم المتراكم على المنظومة . 

 

وأضاف نائب المحافظ ، أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، نجحت في تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطن من المحليات ، وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها. 

مشيرا إلى أن المراكز التكنولوجية بمحافظة قنا نجحت خلال الفترة الماضية في استقبال أكثر من 531 ألف معاملة ، تم إنهاء عدد كبير منها ، وجارى إنهاء المعاملات المتبقية فور استيفاء الأوراق المطلوبة .