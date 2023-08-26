إنتر ميلان يعلن عودة أليكسيس سانشيز

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم السبت، عن عودة النجم الدولي أليكسيس سانشيز إلي صفوف الفريق مرة أخري.

إنتر ميلان يعلن ضم سانشيز

وكتب نادي إنتر ميلان عبر حسابة الرسمي منذ قليل معلناً عودة سانشيز إلي صفوفه مرة أخري قادماً من مارسيليا.

وكان سانشيز يلعب مع مارسيليا منذ صيف العام الماضي بعدما رحل عن إنتر ميلان عقب نهاية عقده، ولكن التشيلي قد عاد من جديد.

و عاد سانشيز مرة أخرى إلى أودينيزي الذي أعاره إلى ريفر بليت الأرجنتيني، قبل العودة إلى النادي الإيطالي وتألق بقميصه حتى رحل في عام 2011 إلى برشلونة.

لم يؤدي اللاعب بالشكل المطلوب مع برشلونة حتى رحل إلى آرسنال عام 2014، قبل انتقاله المفاجئ إلى مانشستر يونايتد في عام 2018.

وانخفض مستوى سانشيز مع الشياطين الحمر قبل انتقاله إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة ثم انضمام نهائي عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.