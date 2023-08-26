جولة تفقدية للوحدات الصحية بمركز فرشوط شمال قنا

أجرى الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، اليوم السبت، جولة تفقدية للوحدات الصحية التابعة لحياة كريمة بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

فقد أجرى متابعة لوحدة الدهسة والتي تم تشغيلها وفقا لخطة " حياة كريمة " حيث تابع تردد المواطنين على الوحدة ومدي إستفادة المواطن من الخدمات الوقائية المقدمة بالوحدة سواءاً من التطعيمات الروتينية أو المبادرات الرئاسية المختلفة التي تقدم بالوحدة بالمجان.

وخلال زيارته تأكد الدكتور راجي من توافر رصيد كافي من الأمصال المختلفة وعلي طرق تخزينها بصورة صحيحة، وكذلك إلتزام الفريق الطبي بالوحدة بمكافحة العدوي ومدي حرصهم علي تقديم الخدمة الطبية المناسبة للمرضي.

و إستكمل الدكتور راجي جولته بتفقد وحدة العسيرات الصحية والتي تعد ضمن مشروعات حياة كريمة.

حيث تواجد الفريق الطبي المناوب سواء طبيب ، صيدلي ، تمريض وفرق معاونة، كما اطمئن علي توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية والأجهزة ومدي تشغيلها بصورة جيدة.

وأكد الدكتور راجي علي متابعته وفرق الإشراف علي جميع منافذ الخدمة الطبية بالمحافظة علي مدار اليوم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

كما نظمت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية مجانية بقرية الدير الغربي التابعة لمركز قنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ١١٣٠ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٤٥٤ حالة طب اطفال ، و ٢٣٦ حالة أمراض باطنية ، و ٢٠٧ حالة طب وجراحة العيون ، ٩٣ طب وجراحة الفم والأسنان ، و ٧٩ حالة جراحة عامة ، و ٣٥ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٢٦ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٧٧ حالة.

من جهته أوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٦٧ مواطنا.