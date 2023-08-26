تأجيل مباراة الأهلي في دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا بقرار كاف

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف "، اليوم السبت قراره بتأجيل انطلاق مباراة الأهلي أمام الفائز من مباراة فريقي سان جورج الإثيوبي وكمكم بطل زانزبار، في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كاف يأجل مباراة الأهلي في دور الـ32

وأبلغ الاتحاد الأفريقي الأهلي، بتأجيل مباراته في دور الـ32 بضع أيام، وذلك بعد تحديد موعد كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمع الأهلي بفريق اتحاد العاصمة الجزائري حيث سيُقام السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر المقبل بالسعودية.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في دور الـ32 أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تُقام مباراة الإياب أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قام بالفعل بمخاطبة الاتحادين المصري والجزائري ومكان إقامتها الشهر المقبل.

ويدخل النادي الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بطلًا لدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدفين.

بينما فاز اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على يانج أفريكانز في المباراة النهائية، ليشارك في السوبر.