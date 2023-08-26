خبير سياحي: مهرجان العلمين تضمن فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية (فيديو)

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين الجديدة، مهرجان عالمي على أرض مصرية بتنظيم جيد ورائع لم يحدث في مصر، ويضم مقومات صنعها بنسبة 98% بالتنوع بكل الأشكال.

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مهرجان العلمين كان متنوعا بين الثقافة والسياحة والفن

وأضاف “كارم” خلال مداخلة هاتفة لفضائية "اكسترانيوز"، أن مهرجان العلمين كان متنوعا بين الثقافة والسياحة والفن، ورياضي وبكل ما تشمل الكلمة منالتنع، بالإضافة إلى أنه أطول مهرجان في الشرق الأوسط وفي أفريقيا.

مهرجان العلمين امتد لفترته 44 يوما

وأوضح الخبير السياحي، أن مهرجان العلمين متنوع وامتدت فترته إلى 44 يوما ومتوقع أن يمتد إلى أول الشهر المقبل، لافتا إلى أن سياحة المهرجانات هو نمط سياحي جديد تم إضافته للأنماط السياحية في مصر، جذب سائحين أجانب.